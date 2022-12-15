Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu. Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre; Beşiktaş Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'irtikap' ve 'zimmet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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