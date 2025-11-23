Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş Samsunspor’u konuk etti.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında girilen pozisyonlardan gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısı da tempolu başlarken Beşiktaş 56’ıncı dakikada Toure’nin ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Cengiz Ünder penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş’ı öne geçirdi. Bu golden 10 dakika sonra ise defans önünde Cengiz Ünder’in verdiği geri pasta araya giren Cheriff Ndiaye hatayı affetmedi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde Samsunspor hızlı ataklardan yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi ve zorlu mücadele 1-1 sona erdi.Beşiktaş taraftarları maç sonunda Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 21’e, Samsunspor ise 24’e yükseltti.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

BEŞİKTAŞ 1-1 SAMSUNSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle zorlu mücadeleye Beşiktaş başladı.

SAMSUNSPOR MUSABA İLE TEHDİT YARATTI

6' Samsunspor tehlikeli geldi. Musaba'nın sert şutunda Ersin gole izin vermedi.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

11' Ndiaye'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasında Musaba topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

13' Samsunspor önce Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ardından da Holse ile kaleyi yokladı. İki pozisyonda da Ersin Destanoğlu kritik kurtarışlara imza attı.

OKAN HARİKA KURTARDI, BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

35' Cerny'nin ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta Okan Koçuk harika bir refleksle topu çelmeyi başardı. Öncesinde ceza sahası içerisinde el tespit eden VAR potansiyel penaltı sebebiyle Atilla Karaoğlan'a izleme tavsiyesinde bulundu. Karaoğlan, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

BEŞİKTAŞ CERNY İLE TEHLİKELİ GELDİ

45+3' Vaclav Cerny sağ kanatta topu alıp ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 0-0 SAMSUNSPOR

BEŞİKTAŞ PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

56' El Bilal Toure Cengiz ile ver kaç yaparak ceza sahası içerisine girerken aldığı müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Cengiz Ünder beyaz noktadan topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

NDIAYE HATAYI AFFETMEDİ, SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

66' Cengiz Ünder'in riskli geri pasında araya giren Ndiaye kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

SAMSUNSPOR HOLSE İLE NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

70' Tomasson'un müthiş pasında defans arkasına hareketlenen Carlo Holse topla buluştu. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Holse net fırsattan yararlanamadı. Holse'nin şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

MUSABA TEHLİKELİ POZİSYONU HARCADI

79' Samsunspor'un hızlı atağında Carlo Holse'nin pasında ceza sahasının yakınlarında topla buluşan Musaba kaleyi düşündü. Ancak şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

SAMSUNSPOR NET GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

82' Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda topla buluşan Polat Yaldır'ın şutunda Ersin gole izin vermedi.