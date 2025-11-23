Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş Samsunspor’u konuk etti.

MAÇA MARTI RÖTARI

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, sahaya konan yaralı martı nedeniyle geç başladı.

GÖREVLİLER YAKALAYAMADI

Bir süre martının dışarı çıkması beklenirken görevliler yaralı martıyı yakalayıp tedavisini gerçekleştirmek için sahaya girdi. Ancak görevlilerin kendisine yaklaşmasıyla birlikte uçan martı, bir süre ortadan kayboldu.

MAÇ OYNANIRKEN UZUN SÜRE SAHADA KALDI

Maçın ilk düdüğüyle birlikte yeniden uçarak kadraja giren martı, oyunculardan kaçarak sahanın farklı köşelerine konmaya devam etti.

Müsabaka oynanırken uzun süre Beşiktaş ceza sahasında bekleyen martı Samsunspor atak yaptığı sırada uçarak gözden kayboldu.

SÜLEYMAN SEBA'NIN SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Maçta bütün ilgiyi üzerine çeken martı, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın "Sizi özlediğim zaman yanınıza martı olarak geleceğim" sözünü akıllara getirdi.