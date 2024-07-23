Beşiktaş Bolu'da

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Bolu'da

Beşiktaş Safi Çimento hentbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarına Bolu'da yaptığı kampla start verdi.

Siyah-beyazlılar, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri ilk antrenmanda güç, kondisyon, teknik ve taktik çalışmalara yoğunlaştı.

ANTRENMANDA HIZ KESMİYORLAR

Başantrenör Oliver Roy Camino yönetiminde yapılan antrenmanlarda, takımın fiziksel ve teknik performansını artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Oyuncular, sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman seansıyla güç ve kondisyonlarını geliştirmeye odaklandı. Teknik ve taktik çalışmalarla da yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştılar.

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