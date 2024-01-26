Beşiktaş Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili kararını verdi. Flaş gelişme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transfere de yoğunlaştı.
Geleceği merak konusu olan isimlerden Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği şekillenmeye başladı.
İki futbolcunun yeni sezon planlamasında yüksek ihtimalle yer almayacağı kaydedildi.
Ancak teknik direktör Fernando Santos'un, iki oyuncunun göstereceği performansa göre kararını değiştirebileceği aktarıldı.
CENK TOSUN VE SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan Cenk Tosun, 8 gol atarken 4 asist yaptı.
Salih Uçan ise siyah-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 3 gol atıp 5 asist başarısı gösterdi.
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