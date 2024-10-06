Gaziantep, Beşiktaş'ı son dakikada avladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu oldu.

Siyah-Beyazlıların golü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile gelirken Gaziantep FK'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Maxim kaydetti.



Beşiktaş'ın golü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile gelirken Gaziantep FK'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 17 yaptı. Gaziantep FK ise 5 puanda yükseldi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Gaziantep BŞB Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile gelirken Gaziantep FK'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 17 yaptı. Gaziantep FK ise 5 puanda yükseldi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VAR UYARISIYLA GELDİ

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının 26. dakikasında penaltı bekledi. Muçi'nin pasıyla Rafa Silva kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun vuruşu kaleci Dioudis'ten döndü. Dönen topu Gaziantep savunması aldı ancak oyuncular arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Immobile, araya girip topu kaptı, kaleciyi geçmek üzereyken yerde kaldı.

Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın incelemesini 2 dakika boyunca bekledi. Ardından inceleme için monitöre davet edildi ve penaltı kararın verdi.

Ciro Immobile, kazanılan penaltıyı 31. dakikada gole çevirdi.

PAULISTA SAKATLANDI

Mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Paulista, üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Paulista'nın oyuna devam edemedi.

Brezilyalı oyuncu, kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.