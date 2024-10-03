Beşiktaş deplasman yasağına itiraz edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş deplasman yasağına itiraz edecek

Beşiktaş’ın 24 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Lyon maçı için siyah beyazlı taraftara yönelik alınan deplasman yasağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi alınan karara itiraz edecek.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacağı Lyon maçı için çıkan karar dikkat çekti. Fransa’da alınan kararla siyah beyazlı taraftarlar deplasman tribünündeki yerini alamayacak.

Rhone Valiliği, aldığı kararla Beşiktaş taraftarlarının 24 Ekim’de oynanacak maçta tren istasyonlarında havalimanında, şehir merkezinde stadyumda ve çevresinde olmasını yasakladı.

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BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Gelen son bilgilere göre Beşiktaş yönetimi Fransa’da alınan karara itiraz edecek. Lyon kulübü, kararı 2017 yılında oynanan maçta çıkan olaylarla nedeniyle aldırırken siyah beyazlı yönetim ise o dönem alınan cezanın geride kaldığını belirterek Ajax deplasmanında olay çıkmamasını örnek gösterecek.

Beşiktaş’ın yapacağı itiraz sonrası kararın değişip değişmeyeceği merakla bekleniyor.

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