Beşiktaş’a deplasman yasağı geldi. Yüksek riskli olarak görüldü

Düzenleme: Kaynak: RMC Sport
Beşiktaş’a deplasman yasağı geldi. Yüksek riskli olarak görüldü

Beşiktaş taraftarına Fransa’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman yasağı geldi. Karar, maçın yüksek riskli olarak görülmesi nedeniyle verildi.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Lyon’a karşı oynayacağı mücadele ile ilgili Fransa’dan bir karar çıktı. Fransız yetkililer, 24 Ekim’de oynanacak maça Beşiktaş taraftarlarının gelmesini yasakladı.

RMC Sports’ta yer alan habere göre, Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayınlandı.

Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.

7 YIL ÖNCEKİ MAÇTA OLAYLAR ÇIKMIŞTI

Beşiktaş ile Lyon arasında 7 yıl önce oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde iki takım taraftarları arasında olaylar çıkmıştı. Fransa’daki maçta çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.

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