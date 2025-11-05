Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturması sonrası prim sistemi yeniden başlamıştı. Bu kapsamda sarı-lacivertli futbolcuların Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın da primleri hesaplara yatırıldı.

Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı! Jhon Duran yatan primle öyle bir şey yaptı ki: Tüm camia ayakta alkışladı - Resim : 2

JHON DURAN DERBİ PRİMİNİ BAĞIŞLADI

Sakatlıktan dönen ve Beşiktaş maçında sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atan Jhon Duran'ın primle ilgili kararı büyük beğeni topladı. HT Spor'da yer alan habere göre; Duran, derbiden kazandığı primin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı. Kolombiyalı futbolcunun bu hareketinin camiadan alkış aldığı aktarıldı.

