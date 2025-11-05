Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturması sonrası prim sistemi yeniden başlamıştı. Bu kapsamda sarı-lacivertli futbolcuların Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın da primleri hesaplara yatırıldı.

JHON DURAN DERBİ PRİMİNİ BAĞIŞLADI

Sakatlıktan dönen ve Beşiktaş maçında sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atan Jhon Duran'ın primle ilgili kararı büyük beğeni topladı. HT Spor'da yer alan habere göre; Duran, derbiden kazandığı primin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı. Kolombiyalı futbolcunun bu hareketinin camiadan alkış aldığı aktarıldı.