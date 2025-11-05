Milli savunmacı Merih Demiral’ın Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Henüz yeni sözleşme imzalamayan Merih Demiral için Fenerbahçe’nin devreye girdiği ve görüşmelere başladığı öne sürülmüştü. Tecrübeli oyuncu, çıkan iddialara son noktayı koydu.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE’YE TRANSFERİNİ ŞİMDİLİK BİTİRDİ

Merih Demiral, geleceğiyle ilgili A Bola’ya açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Al Ahli’de mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca, Arabistan’daki gidişatından da memnun olduğunu dile getiren Merih Demiral, Fenerbahçe ve bir başka takıma transferini bitirmiş oldu. 1.90 boyundaki stoper oyuncusu, gelecekte neler olacağını bilmediğini de dile getirdi.

MERİH DEMİRAL’IN AL AHLİ RAKAMLARI

Merih Demiral, 3. sezonunu geçirdiği Al Ahli’de şu ana kadar tüm kulvarlarda 78 maça çıktı. Toplamda 6575 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asist üretti.