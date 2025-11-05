Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milliyet'in köşe yazarlarından Atilla Gökçe'ye açıklamalarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmemesi gerektiğini söylerken, psikolojilerinin iyi olmadığını itiraf etti.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

'PSİKOLOJİMİZ SAĞLIKLI DEĞİL'

"Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz. Ne zamandır psikolojimiz pek sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama yine de bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz."

'KIRMIZI KART İÇİN UYARDIM'

"Maç sabahı sarı ve kırmızı kartlara dikkat etmelerini, özellikle kırmızı kartların takımın belini bükeceğini anlattım, uyardım. Ama bu oyunda hiç beklemediğiniz, duyarlılık gösterdiğiniz konularda da maalesef böyle talihsizlikler oluyor."

'YANIMIZDA OTURMASINI RİCA EDEN BENİM'

"Serkan Reçber içimizde. Göreve yeni geldi. Onu iyi tanıyorum. Değerini biliyorum. Saha içine alıp yanımızda oturmasını rica eden de benim. Çok güzel işler yapacağız. Evet birlikte, hem de çok çalışıyoruz!"