Beşiktaş derbisine günler kala Tahkim Kurulu'ndan flaş Galatasaray kararı

3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş karşısına çıkacak Galatasaray'ın Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantısında Galatasaray’ın PFDK’nın verdiği cezaya yaptığı itirazı değerlendirdi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların başvurusunun reddine karar verildi.

İşte Tahkim Kurulu’nun kararı:

"Galatasaray'ın PFDK’nın 22.02.2024 tarih ve E.2023-2024/815 - K.2023-2024/1027 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 49/3. maddesi uyarınca 195 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 260 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi."