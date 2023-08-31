Beşiktaş Dinamo Kiev'i İstanbul'da da yendi. Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Beşiktaş Dinamo Kiev'i İstanbul'da da yendi. Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı.

Ukrayna'da alınan 3-2'lik galibiyetin ardından İstanbul'da da Kiev'i 1-0'la geçen Beşiktaş, adını Konferans Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.

Beşiktaş'a turu getiren gol 52. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.

18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley'in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut'a çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Gedson'un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar'a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat'a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

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