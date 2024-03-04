Beşiktaş düğünde buluştu. İkinci Başkan Hüseyin Yücel evlendi

Kaynak: İHA
Beşiktaş düğünde buluştu. İkinci Başkan Hüseyin Yücel evlendi
Beşiktaş Kulübü’nün 2’nci Başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı hayatlarını birleştirdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı ile dünya evine girdi

Beşiktaş Kulübü’nün yeni yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı’nın düğün töreni İstanbul’da gerçekleşti.

Tören, Adalı ve Yücel aile üyelerinin yanı sıra iş, eğitim ve spor dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Beşiktaş yönetiminin de tam kadro bulunduğu gecede, çiftin nikâh şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı. Kokteyl ile başlayan gece, nikâh töreni ve yemekle devam etti.

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