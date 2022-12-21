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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Beşiktaş Emlakjet Polonya Milli Takımı'nın Başantrenörü Igor Milicic ile anlaşma sağladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 19:25
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Beşiktaş Emlakjet'in yeni koçu Oktay Mahmuti olmadı: Igor Milicic geldi

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
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Akşam'da yer alan habere göre; 46 yaşındaki Hırvat başantrenör Igor Milicic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Son olarak Polonya ile EuroBasket 2022'de dördüncülük elde eden Milicic, oyunculuğu döneminde ülkemizde Türk Telekom ve Tuborg Pilsener formaları da giymişti.
SADECE 2 GALİBİYET

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde üst üste beş maçtır kazanamayan Beşiktaş Emlakjet'in ligde sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Son olarak siyah beyazlı takım ligde Aliağa Petkimspor'a 97-83 mağlup oldu.
MAHMUTİ OLMADI

Beşiktaş Emlakjet Yönetimi ilk olarak Oktay Mahmuti ile görüştü. Mahmuti ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Emlakjet Igor Milicic'i takımın başına getirdi.

Lig'de oynadığı 11 maçın 9'unu kaybeden Beşiktaş Emlakjet'te geçtiğimiz günlerde baş antrenör Ahmet Kandemir istifa etmiş fakat istifası Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmemişti. Aynı zamanda basketbol şube koordinatörü olan Kandemir'in koordinatörlüğe devam etmesi bekleniyor

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