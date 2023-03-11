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Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı

Beşiktaş Emlakjet, TOFAŞ'ı mağlup etti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 18:03
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Beşiktaş Emlakjet'ten kritik galibiyet

Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında TOFAŞ'ı 105-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 6. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş Emlakjet: Usher 23, Freeman 20, Cartwright 28, Burak Can Yıldızlı 14, Samet Yiğitoğlu 2, Whitehead, Yiğit Onan, Okben Ulubay 2, Egemen Güven 8, Kerem Kuthan Konan, Sokolowksi 8

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 9, Toure 4, Gray 15, Doyle 14, Manek 21, Berke Büyüktuncel 7, Tolga Geçim 5, Ennis 10, Ege Demir

1. Periyot: 24-30

Devre: 48-48

3. Periyot: 75-64

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