Beşiktaş, Eric Bailly ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eric Bailly transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Eric Bailly ile anlaştı

Editör: Hamza Özalkuş

Siyah Beyazlıların transfer listesinde yer alan Eric Bailly konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Eric Bailly ile 2.25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fildişi Sahilli futbolcu, kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlayacak.

Bailly'nin İngiliz deviyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

Villareal'den Manchester United’a 36 milyon euro bedelle Transfer olan Eric Bailly özellikle yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansa çıktı.

Oynadığı 6 sezonda 113 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 1 gollük katkı üretti. Geçen sezon Fransız temsilcisi Marsilya formasını terleten Bailly, 23 maçta sahaya çıktı.

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