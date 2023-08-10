Beşiktaş, Eric Bailly ile anlaştı

Editör: Hamza Özalkuş
Siyah Beyazlıların transfer listesinde yer alan Eric Bailly konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Eric Bailly ile 2.25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Fildişi Sahilli futbolcu, kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlayacak.
Bailly'nin İngiliz deviyle 1 yıl daha sözleşmesi var.
Villareal'den Manchester United’a 36 milyon euro bedelle Transfer olan Eric Bailly özellikle yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansa çıktı.
Oynadığı 6 sezonda 113 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 1 gollük katkı üretti. Geçen sezon Fransız temsilcisi Marsilya formasını terleten Bailly, 23 maçta sahaya çıktı.