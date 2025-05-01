Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 20 yıl sonra bir ilkin peşinde!

Kaynak: İHA
Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 20 yıl sonra bir ilkin peşinde!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek, en son 2004-2005 sezonunda yaşadığı başarıyı tekrar etmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, pazar günü dev maçta karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede sarı-lacivertlileri sahasında1-0 mağlup eden Kara Kartal, aynı başarıyı Kadıköy'de de tekrarlamak istiyor.

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BEŞİKTAŞ 20 YIL SONRA FENERBAHÇE KARŞISINDA AYNI BAŞARININ PEŞİNDE

Beşiktaş, ligde Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı son dönemi 2004-2005 sezonunda yaşadı. Siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda rakibini deplasmanda 4-3, evinde de 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu süreçte oynanan 40 müsabakanın 8'ini kazanan Kara Kartal, 14 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

20 yıldır Fenerbahçe'ye karşı bir sezonda iki galibiyete hasret olan Beşiktaş, pazar günü bu özlemini dindirmek için sahaya çıkacak.

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