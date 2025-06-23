Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko finalinde 4. perde!

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko finalinde 4. perde!

Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. 4 galibiyet alacak olan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

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İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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