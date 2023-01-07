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Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım

Weghorst'un Kasımpaşa maçındaki gol sevinci gündem yarattı. Hollandalı yıldızın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere Ceyhun Kazancı'dan ilginç bir yanıt geldi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 23:38
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Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı: Weghorst neden veda etti anlamadım

Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
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Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Wout Weghorst hakkında NTV Spor'a konuştu.
“Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor.

Eğer Machester United veya başka bir takım Wegnorst’u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez.

Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize ‘Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.’ diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konışuruz."

- Emre Kocadağ ne söyledi?

Merak edilen konu sonrası Beşiktaş yönetiminden bir açıklama geldi. 

Maçın ardından yıldız futbolcunun durumu Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Emre Kocadağ'a soruldu. Kocadağ yaptığı kısa açıklamada "Duygusal davrandı" dedi.

 

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