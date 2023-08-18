Beşiktaş Galatasaraylı eski yıldız için devrede. Rashica'dan sonra ikinci darbe

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş eski Galatasaraylı Koray Günter için görüşmelere başladı.

Beşiktaş Galatasaraylı eski yıldız için devrede. Rashica'dan sonra ikinci darbe

Beşiktaş’ın Neftçi Bakü ile karşılaştığı Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçı sonrası bir stoper transferi yapacaklarını söyleyen Şenol Güneş’in aklındaki ismin kim olduğu ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan haberine göre siyah-beyazlılar, Koray Günter'in transferi için Verona ile görüşmelere başladı.

Ülkemizde daha önce Galatasaray forması da giyen 29 yaşındaki Koray Günter, 2018 yılında Genoa'nın yolunu tutmuştu.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Sampdoria'da kiralık geçiren Koray Günter burada 10 maçta forma giydi.

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