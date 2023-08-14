Beşiktaş Gedson ile kazandı. Lige üç puanla başladı

Karagümrük ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Gedson ile kazandı. Lige üç puanla başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Beşiktaş, lige üç puanla başladı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren tek gol 85. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut'tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.

18. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku'dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Serkan Ok

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Can Keleş, Adnan Uğur, Rohden, Ljajic, Salih Dursun

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 35 Necip Uysal (Beşiktaş)

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