Beşiktaş geldiği gibi gönderdi

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Beşiktaş geldiği gibi gönderdi

Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a dönen Emrecan Bulut bu sefer de Rizespor'a kiralandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Beşiktaş’tan Emrecan Bulut’u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor'umuz, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya vardı. Bu gece takımımızın Slovenya kampına katılacak 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA ÜMRANİYESPOR'DA KİRALIK OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor’da kiralık olarak geçiren Emrecan Bulut forma giydiği 13 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

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