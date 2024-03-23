Beşiktaş gol yağdırdı Fernando Santos havalara uçtu

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Beşiktaş gol yağdırdı Fernando Santos havalara uçtu
Beşiktaş; milli arada özel maçta karşılaştığı Karadağ ekibi Buducnost'u gole boğdu.

Süper Lig'deki son 3 maçını kaybeden Beşiktaş, Karadağ ekibi Buducnost ile oynadığı özel karşılaşmayı 5-1 kazandı moral buldu.

Eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Fernando Santos'un yüzü farklı galibiyet sonrası biraz olsun güldü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Siyah-Beyazlı ekibin gollerini; 7'de Gedson Fernandes, 37'de Umut Meraş, 42'de Ghezzal, 58'de Aboubakar ve 61'de Joe Worrall attı.

Buducnost'un tek sayısı 69'da Ivanovic'ten geldi.

Beşiktaş; 28 Mart Perşembe günü yine Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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