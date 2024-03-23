Beşiktaş gol yağdırdı Fernando Santos havalara uçtu

Süper Lig'deki son 3 maçını kaybeden Beşiktaş, Karadağ ekibi Buducnost ile oynadığı özel karşılaşmayı 5-1 kazandı moral buldu.
Eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Fernando Santos'un yüzü farklı galibiyet sonrası biraz olsun güldü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Siyah-Beyazlı ekibin gollerini; 7'de Gedson Fernandes, 37'de Umut Meraş, 42'de Ghezzal, 58'de Aboubakar ve 61'de Joe Worrall attı.
Buducnost'un tek sayısı 69'da Ivanovic'ten geldi.
Beşiktaş; 28 Mart Perşembe günü yine Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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