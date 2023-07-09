Beşiktaş Halil için saatleri sayıyor

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş yönetimi, Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun bedelsiz transferi için kulübü Brentford ile her konuda anlaştı.

İki kulüp arasındaki sözleşmede, sonraki satıştan pay ve başarı bonusu yer alıyor.

Halil Dervişoğlu'nun sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi ve transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.

Milli futbolcu, geçen sezon Burnley'de kiralık olarak oynadı.

9 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 1 golle Burnley macerasını tamamladı.

Halil Dervişoğlu, 1 buçuk sezon Galatasaray formasını kiralık olarak terletti. Sarı kırmızılılarla 45 maça çıkan milli oyuncu, 8 gol 3 asist yaptı.