Beşiktaş ile anılıyordu! Mahmudu Bajo'nun menajerinden açıklama

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Beşiktaş ile anılıyordu! Mahmudu Bajo'nun menajerinden açıklama

Süper Lig devi Beşiktaş'ın gündeminde olan Mahmudu Bajo'nun menajerinden açıklama yapıldı. Genç oyuncunun menajeri, siyah-beyazlıların yaptığı teklifi duyurdu.

Beşiktaş'ın gündeminde yer olan Mahmudu Bajo için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Africafoot'ta yer alan habere göre; Kara Kartal bu transfer için Dunajska Streda ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu haberin ardından sürpriz bir açıklama geldi.

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MAHMUDO BAJO'NUN TEMSİLCİSİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Gambiyalı orta saha oyuncusunun temsilcisi, yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Bajo'nun bonservisi için Dunajska Streda'ya 2 milyon euro teklif etti. Ancak kulübü, 3 milyon euronun altında bir bedelle Bajo'nun ayrılmasını istemiyor. Beşiktaş transferde ısrarcı. Oyuncu da ayrılıp Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

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