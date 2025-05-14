Beşiktaş ile anılıyordu! Mahmudu Bajo'nun menajerinden açıklama

Beşiktaş'ın gündeminde yer olan Mahmudu Bajo için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Africafoot'ta yer alan habere göre; Kara Kartal bu transfer için Dunajska Streda ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu haberin ardından sürpriz bir açıklama geldi.

MAHMUDO BAJO'NUN TEMSİLCİSİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Gambiyalı orta saha oyuncusunun temsilcisi, yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Bajo'nun bonservisi için Dunajska Streda'ya 2 milyon euro teklif etti. Ancak kulübü, 3 milyon euronun altında bir bedelle Bajo'nun ayrılmasını istemiyor. Beşiktaş transferde ısrarcı. Oyuncu da ayrılıp Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.