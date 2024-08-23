Beşiktaş imza attırmak için Almanya'ya gitti

Beşiktaş, stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

Bu kapsamda siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu transferi sonrası Almanya Bundesliga forması giyen Felix Uduokhai transferini bitirmek için geri sayıma geçti.

Sercan Dikme'nin özel haberine göre; Beşiktaş, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai transferinde mutlu sona yakın! Brad Friedel Augsburg ile kontrat detaylarını konuşmak ve transferi sonuçlandırmak için bugün İsviçre’den Almanya’ya gitti.

İSTANBUL'A GELİP TESİSLERİ GEZMİŞTİ

Beşiktaş geçtiğimiz ay İstanbul’a davet edip Nevzat Demir Tesislerini gezdirdiği Felix Uduokhai ile anlaşma sağlamıştı.

26 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

2020 yılından beri Augsburg'da oynayan Uduokhai, 124 maça çıkarken, bu maçlarda 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Oyuncunun Augsburg ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.