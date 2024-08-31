Beşiktaş İsrail'e patladı. 'Pabuç bırakmayız' diyerek açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın rakiplerinden biri de İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv. Bugün açıklanan fikstüre göre Siyah-Beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ancak İsrail basını bu karşılaşmanın güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya alınabileceğini iddia etti. Bu haberlere Beşiktaş cephesinden çok sert cevap geldi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İsrail'e tepki gösterip, "İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler" ifadesini kullandı.

Hüseyin Yücel transfer çalışmaları ile ilgili de şunları söyledi: "Şu anda önceliğimiz kanat transferi. Sonra sol bek. Kanat oyuncularımızda liste hazır. Önce oyuncu göndermemiz gerekiyor. Aksi halde lisansını alamayız. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak birkaç gün içinde. Aboubakar gitmek istemediğini, giderse tüm ücretini talep edeceğini söyledi. Ancak transfer döneminin sonuna az kaldı. Bence söylemler değişecektir. Orta noktada buluşacağız diye umuyorum. Buluşmak zorundayız."