Beşiktaş İstanbulspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. hafta maçında bu akşam İstanbulspor ile mücadele edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.

Siyah beyazlı takımda teknik direktör Fernando Santos'un futbolcularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Santos'un toplantıda uyarılarda bulunduğu belirtilirken, ceza sınırındaki oyunculardan da dikkatli olmalarını istediği ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

Santos'un sahaya şu 11'i sürmeyi kararlaştırdığı öğrenildi:

Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Rashica, Musrati, Gedson, Muci, Semih, Aboubakar.

İstanbulspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Alp, Mehmet, Coly, Simon, Ali, Vorobjovas, Sambissa, Vefa, Mamadou, Emir, Jackson.