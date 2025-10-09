Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı. Siyah beyazlı kulüp, 30 Ağustos'a eski çalıştırıcısı Sergen Yalçın'la anlaştığını açıkladı.
Beşiktaş'ın Solskjaer dönemindeki yeni transferlerinden Taylan Bulut, Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından forma şansı bulamadı.
Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya'nın Schalke04 takımından transfer edilen Bulut, ilk olarak UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahaya çıktı.
Lausanne-Sport'la oynanan ilk maçta 5 dakika şans bulabilen Taylan Bulut, rövanş maçına ilk 11'de başladı ve 85 dakika oyunda kaldı.
Süper Lig'de 17 Ağustos'ta oynanan Eyüpspor mücadelesinde 85. dakikada oyuna giren Bulut, bir daha formasına kavuşamadı.
Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarında yedek kulübesinde bekleyen Taylan Bulut; Kocaelispor ve Galatasaray müsabakalarında kadroya alınmadı.