Tosun Paşa sahnede. Beşiktaş öne geçti

Süper Lig'de Karagümrük-Beşiktaş maçında ilk gol Cenk Tosun'dan geldi.
33. dakikada Masuaku'nun ortasında top önce Welinton'dan, daha sonrasında da Karagümrüklü Rayyan'dan sekti.
Topu önünde bulan Cenk Tosun vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Tosun Paşa, bu haftayı da boş geçmedi.
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