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Tosun Paşa sahnede. Beşiktaş öne geçti

Süper Lig'de Beşiktaş, Karagümrük karşısında golü buldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 20:40
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Beşiktaş Karagümrük karşısında Cenk Tosun'la öne geçti

Tosun Paşa sahnede. Beşiktaş öne geçti
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Süper Lig'de Karagümrük-Beşiktaş maçında ilk gol Cenk Tosun'dan geldi.

33. dakikada Masuaku'nun ortasında top önce Welinton'dan, daha sonrasında da Karagümrüklü Rayyan'dan sekti.

Topu önünde bulan Cenk Tosun vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Tosun Paşa, bu haftayı da boş geçmedi.

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