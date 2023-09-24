Beşiktaş Kayserispor karşısında. İlk 11 belli oldu. Şenol Güneş'ten kritik karar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş, Süper Lig'de 6. hafta maçında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'a farklı yenilen siyah beyazlı takım Kayserispor'u yenerek ligde yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefleyecek.

Kayserispor ise rakibinden en azından bir puan almak için mücadele edecek.

Trabzon'da taraftarlarını şaşırtan bir kadro sahaya süren teknik direktör Şenol Güneş, bu kez ideal kadrosuna dönecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in futbolcularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulunduğu ve sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

Beşiktaş Stadı'nda saat 17.00'de başlayaçak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Siyah beyazlı takımın beklenen 11'i şöyle:

Mert, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor'un ise sahada şu 11'le çıkması bekleniyor:

Bilal, Carole, Ramazan, Arif, Attamah, Ali, Gökhan, Uzodimma, Ackah, Thiam, Mane.