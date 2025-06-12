Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam

Beşiktaş Kulübü kayyım atanan Papara ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Siyah-beyazlılar bu anlaşma ile ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Papara ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Yapılan yeni anlaşma doğrultusunda Papara, 2025-26 sezonunda Futbol A Takımımızın formasının sağ kolunda yer alacak.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na konuyla ilgili gönderilen açıklama şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, forma sağ kol sponsorumuz Papara Elektronik Para Anonim Şirketi'ne (Papara) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış, TMSF tarafından Şirketin Yönetim Kuruluna atamalar yapılmıştır.

TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Papara ile olan sponsorluk ilişkimizin bugüne kadar olduğu şekilde devam etmesi konusunda mutabık kalınmış olup bundan sonraki süreç atanmış Yönetim Kurulu ile birlikte yürütülecektir.”