Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.