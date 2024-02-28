Beşiktaş Konyaspor ilk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos'un ligdeki Galatasaray maçını düşünerek kadroda rotasyon yapması bekleniyor.
Siyah beyazlı takımın sahaya Mert, Svensson, Omar, Worral, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Aboubakar 11'iyle çıkması bekleniyor.
Konyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Slowik, Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.