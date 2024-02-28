Beşiktaş Konyaspor ilk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Konyaspor ilk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında. Fernando Santos ilk 11'i belirledi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos'un ligdeki Galatasaray maçını düşünerek kadroda rotasyon yapması bekleniyor.

Siyah beyazlı takımın sahaya Mert, Svensson, Omar, Worral, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Aboubakar 11'iyle çıkması bekleniyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Slowik, Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.

Son Haberler
Nevzat Çiçek seçimde büyük sürpriz yaşanacak 9 ili canlı yayında açıkladı. Seçimin kaderini belirleyecek partiyi duyurdu Gündem
Nevzat Çiçek seçimde büyük sürpriz yaşanacak 9 ili canlı yayında açıkladı. Seçimin kaderini belirleyecek partiyi duyurdu
Hepsiburada üst yönetime önemli atama Ekonomi
Hepsiburada üst yönetime önemli atama
Dövizde flaş yasak kalktı. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Dövizde flaş yasak kalktı. Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Yerlikaya duyurdu. 42 göçmen kaçakçısı ve 333 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu. 42 göçmen kaçakçısı ve 333 kaçak göçmen yakalandı
Semih Kılıçsoy yolcudur abbas bağlasan durmaz! İngilizler geliyor Spor
Semih Kılıçsoy yolcudur abbas bağlasan durmaz! İngilizler geliyor
Dolar güne nasıl başladı? Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?
FETÖ operasyonu: 7 zanlı yakalandı Gündem
FETÖ operasyonu: 7 zanlı yakalandı