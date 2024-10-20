Beşiktaş, Konyaspor’u ilk yarıda bulduğu 2 golle geçti

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30’uncu dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile 45+2’nci dakikada Rafa Silva kaydetti.

Bu sonuçla gelecek hafta derbide Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, puanını 20 yaptı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Beşiktaş karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'iyle başladı. Konuk ekip ise Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Emmanuel Boateng, Riechedly Bazoer, Danijel Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Blaz Kramer ilk 11’iyle sahaya dizildi.

Maça iki takım da kontrollü başladı. 22’nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Masuaku’nun ceza sahası içine yaptığı orta savunmadan sekerek arka direkte Semih Kılıçsoy’un önünde kaldı. Altıpasa yakın noktada sağ çaprazda topu kontrol eden Semih’in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.

Pozisyonun devamında 24’üncü dakikada Masuaku’nun kullandığı kornerde kaleci Slowik’in parmaklarıyla uzaklaştırmak istediği top arka direkte Immobile’nin önüne düştü. İtalyan oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 28’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rafa Silva’dan aldığı pasla hafif sol iç kulvardan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, savunmada Boranijasevic’in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 30’uncu dakikada topu başına gelen Immobile, meşin yuvarlağı kaleciyle ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 34’üncü dakikada Gedson Fernandes, orta alandan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleyi cepheden gören noktada pasını Immobile’ye aktaran Gedson’un İtalyan oyuncudan topu geri alır almaz ceza yayının içinde yerden şutunu kaleci kontrol etti. 45+2’nci dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Savunmadan çıkarken Aleksic’in uzun pasında araya giren Muçi, topu alır almaz ceza sahası içindeki Rafa Silva’ya aktardı. Kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Portekizli oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

56’ncı dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Guilherme’nin ortası savunmadan sekti ve Aleksic ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde buldu. Aleksic’in içeriye çevirmek istediği topu kaleci Mert Günok uçarak ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Kramer’in kafayla şutu savunmadan dönerken Yusuf Erdoğan’ın tamamlamak istediği top kalecide kaldı. 63’üncü dakikada kontratakta Rafa Silva’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muçi’nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 90’ıncı dakikada Beşiktaş net gol fırsatından yararlanamadı. Sağ kanattan Immobile’nin pasıyla ceza sahasına giren Onur Bulut’un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen boş durumdaki Ndour’un şutunda Slowik bir kez daha gole izin vermedi. Müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL KOREOGRAFİ YAPILDI

Beşiktaş’ın Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü için özel koreografi hazırladı. Kapalı Tribün’de, açılan koreografide Mustafa Kemal Atütürk’in silueti yer aldı. Ayrıca ‘Cumhuriyet Böyle Kazanıldı’, ‘Cumhuriyetin Bekçisiyiz’ yazıları yer aldı. Öte yandan Tüpraş Stadyumu’nda bütün koltuklara ay-yıldızlı bayraklar ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri konuldu. Mücadele öncesinde de sanatçı Norm Ender ve Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu minik bir konser verdi.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST’TAN 2 DEĞİŞKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının 11’inde 1’i zorunlu 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Hollandalı teknik adam, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Paulista’nın yerine Emirhan Topçu, Joao Mario’nun yerine ise Semih Kılıçsoy’u sahaya sürdü.

SEMİH KILIÇSOY 7 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin genç golcüsü Semih Kılıçsoy, 7 maç sonra ilk 11’de görev yaptı. 19 yaşındaki genç golcü, siyah-beyazlı forma ile son olarak Avrupa Ligi elemelerinde oynanan Lugano maçında 11’de forma giymişti. Semih Kılıçsoy daha sonra ligde Sivaspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor; Avrupa Ligi’nde ise Ajax ve Frankfurt maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Semih Kılıçsoy, milli ara öncesinde oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise yedek kulübesinde oturmuş ve maçta görev almamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon savunmanın ortasında genellikle Paulista-Uduokhai ikilisi görev alıyordu. Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Paulista’nın yerine Konyaspor karşılaşmasında Emirhan Topçu forma giydi. Paulista’nın yokluğunda Uduokhai sağ stoper olarak görev alırken, Emirhan sol stoperde görev yaptı.

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Konyaspor karşısında kaydettiği golle 7 maç sonra gol atma başarısı gösterdi.