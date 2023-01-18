Beşiktaş ağır yaralı. Gedson ve Cenk şoku

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'da ağır hasar aldı.
Siyah beyazlı takım Ankaragücü'ne 1-1 biten maçta penaltılarla elenirken 2 yıldızını da kaybetti.
Önce Cenk Tosun, maçın son anlarında da Gedson Fernandes sakatlandı.
İki futbolcu da maça devam edemedi.
Cenk Tosun ile Gedson Fernandes'in durumları yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.