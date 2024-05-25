Beşiktaş kupayı tüm coşkusuyla kutladı. Taraftarın isteği şok etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş kupayı tüm coşkusuyla kutladı. Taraftarın isteği şok etti

Ziraat Türkiye Kupası galibi Beşiktaş taraftarlarıyla buluştu.

Beşiktaş, kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla buluşturdu.

Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirdiği kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Beşiktaş'a gelen siyah-beyazlı kafile, Dolmabahçe istikametinden taraftarların yoğun ilgisi altında meydana ulaştı.

Meydana kurulan platforma anonslarla çıkan siyah-beyazlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

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"FUTBOLCULAR SÖZÜNDE DURDU"

Başkan Hasan Arat, "Size söz verdik, kupayı buraya getireceğiz dedik. Futbolcularımız sözünde durdu ve çocuklar kupayı getirdi" dedi.

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"BU SENE SİZİ ÇOK ÜZDÜK"

Taraftarlarına bu sezon kötü günler yaşattıklarını söyleyen kaptan Necip Uysal da "Bu sene sizi çok üzdük, farkındayız. Kupayı alıp size hediye etmek istiyorduk, bunu başardık" ifadelerini kullandı.

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"SÜPER KUPA İÇİN DE SÖZ VERİYORUZ"

İkinci başkan Hüseyin Yücel, Necip Uysal'dan Süper Kupa için de söz istedi. Yücel'in "Söz veriyor musunuz" sorusuna, siyah-beyazlı oyuncu, "Bu kupa için de söz vermiştik. Süper Kupa için de söz veriyoruz" cevabını verdi.

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LEWANDOVSKİ İSTEĞİ ŞAŞIRTTI

Kutlamalar esnasında Beşiktaşlı taraftarların, Robert Lewandovski'yi talep eden tezahüratları ise dikkatleri çekti.

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