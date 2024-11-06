Beşiktaş -Maccabi Tel Aviv maçı için yeni gelişme. Feyyaz Uçar açıkladı

Kaynak: Halk TV
Beşiktaş -Maccabi Tel Aviv maçı için yeni gelişme. Feyyaz Uçar açıkladı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Türkiye'de oynanmamasına karar verilen Maccabi Tel Aviv maçının büyük ihtimalle seyircisiz olacağını açıkladı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Türkiye'de oynanmasının iptal edildiği Maccabi Tel Aviv maçının büyük ihtimalle seyircisiz olacağını açıkladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı 4. hafta mücadelesini 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta maçın ardından yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, takımın durumu ve hedeflerinin yanı sıra Maccabi Tel Aviv mücadelesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Halk TV'deki habere göre Uçar, "Sabır göstermeliyiz. Sezon uzun bir süreç ve galibiyetler Beşiktaş'a yakışan şekilde artarak devam edecek. İlk 8'de olamasak da play-off'a kalacağımız bir grupta yer almak istiyoruz. Bazı oyuncularımızın eksik olduğu dönemlerde zorlandık. Yönetim olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz; amacımız sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışında olmak," diye konuştu.

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Feyyaz Uçar, Türkiye'de oynanmamasına karar verilen Maccabi Tel Aviv maçı için; "Seyircisiz oynanacak bu maç muhtemelen. Aday şehirler arasından birini seçeceğiz ve sonra bunu UEFA'ya bildireceğiz." dedi.

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