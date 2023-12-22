Beşiktaş maçında şaştı kaldı: İlk defa böyle bir şey gördüm

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş maçında şaştı kaldı: İlk defa böyle bir şey gördüm
Süper Lig’de Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de 1-0 geriden gelerek 3-1 yenen Alanyaspor’da teknik direktör Fatih Tekke maç sonun şaşkınlığını gizleyemedi.

İnönü’de ilk kez Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başaran Alanyaspor’un başarılı teknik adamı Fatih Tekke yedikleri ilk golle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Fatih Tekke, Beşiktaş'ın golü için, "Yediğimiz gol, konuşulacak bir gol. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey” dedi.

Sözlerine devam eden Tekke şu ifadeleri kullandı:

Neticesinde 1-0 oldu ama bırakmadık. Bazen delindiğimiz anlar oldu, pozisyon da verdik ama çok fazla değil. İkinci yarı Beşiktaş'ın baskısı vardı. Geçişten 2 gol bulduk. Ne olursa olsun 3-1 ile 3 puan almak önemliydi. Genel hatlarıyla enerjiden memnunum.

"ABARTMAYA GEREK YOK"

İkinci yarının 3'te 2'sinden memnun değilim. Moral motivasyon açısından önemli bir 3 puandı. Normalleşmeye girdiğimizi söyleyebilirim. Sadece 3 puan aldık, abartmaya gerek yok.


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