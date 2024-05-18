Beşiktaş Mourinho müjdesini açıkladı. Aziz Yıldırım dondu kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Mourinho müjdesini açıkladı. Aziz Yıldırım dondu kaldı
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel Mourinho ile görüştüklerini ve epey yol aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel teknik direktör konusunda bombayı patlattı.

6b88bf02e0e440f399545de5de61b154.jpg

"TEKLİFİMİZE SICAK BAKTI"

Mourinho ile 1 aydır görüştüklerini söyleyen Yücel açıklamasında, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" dedi.

65aeee06ef6fdd3cbe146975.webp

AZİZ YILDIRIM "FENERBAHÇE'YE GETİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım konuşmasında Mourinho ile görüştüğünü söylemişti. Hüseyin Yücel'in bu açıklaması Fenerbahçe camiasında şok yarattı.

İlgili Haberler
Vargas ne yaptıysa olmadı. Altın kızlarımız İtalya karşısında yıkıldı
Süper Lig'den düşen ikinci takım Fatih Karagümrük oldu
Beşiktaş Hatay maçıyla veda etti taraftarları sevindi!
Beşiktaş puanı son anda kurtardı. Hatayspor neye uğradığını şaşırdı
Son Haberler
Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı Spor
Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı
Sahibinin karnındaki bebeğin hareketini hisseden köpeğin duygusal tepkisi Video
Sahibinin karnındaki bebeğin hareketini hisseden köpeğin duygusal tepkisi
Müezzinden aldığı araç birleştirme çıktı. 'Alırken içinde tespih namazlık falan vardı. Kandırmaz dedim' Gündem
Müezzinden aldığı araç birleştirme çıktı. 'Alırken içinde tespih namazlık falan vardı. Kandırmaz dedim'
İstanbul Boğazı'ndaki gün batımı görenleri büyüledi Video
İstanbul Boğazı'ndaki gün batımı görenleri büyüledi
Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da isyan Spor
Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da isyan
Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu Video
Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu
Mahfi Eğilmez'den ders gibi yazı. Dolardan TL'ye geçişin nedenlerini tek tek açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez'den ders gibi yazı. Dolardan TL'ye geçişin nedenlerini tek tek açıkladı