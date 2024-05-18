Beşiktaş Mourinho müjdesini açıkladı. Aziz Yıldırım dondu kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel teknik direktör konusunda bombayı patlattı.

"TEKLİFİMİZE SICAK BAKTI"

Mourinho ile 1 aydır görüştüklerini söyleyen Yücel açıklamasında, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" dedi.

AZİZ YILDIRIM "FENERBAHÇE'YE GETİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım konuşmasında Mourinho ile görüştüğünü söylemişti. Hüseyin Yücel'in bu açıklaması Fenerbahçe camiasında şok yarattı.