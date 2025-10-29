Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup 5. hafta maçında sahasında ağırladığı JL Bourg karşısında müthiş bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlılar ilk çeyrekte farkı çift hanelere çıkartırken soyunma odasına 55-27’lik skor avantajıyla gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da ritmini koruyan temsilcimiz, mücadeleyi 90-60’lık skorla kazandı.

ZIZIC’TEN DOUBLE-DOUBLE PERFORMANS

Beşiktaş GAİN’de Ante Zizic, 15 sayı ve 14 ribaundluk performansıyla “double-double” yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.

Ayrıca Devon Dotson 16 sayı ve 6 asist, Yiğit Arslan 16 sayı ve 4 ribaund, Jonah Mathews 14 sayı ve 6 ribaund, Anthony Brown ise 11 sayı ve 2 asist ile katkı verdi.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, EuroCup’taki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Rakip JL Bourg ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.