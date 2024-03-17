Beşiktaş neden kaybetti? Bünyamin Balcı açıkladı

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Beşiktaş neden kaybetti? Bünyamin Balcı açıkladı
Antalyaspor'un futbolcusu Bünyamin Balcı, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Bünyamin maçla ilgili şunları söyledi: "Bu maç bizim için çok kritikti, kazanmak istiyorduk. Maça hızlı bir giriş yaptık ve ben de ilk golümü attım ki bu beni çok sevindirdi. Ne yazık ki ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldım. Ancak takım olarak harika bir mücadele gösterdik ve hak ettiğimiz üç puanı aldığımızı düşünüyorum."

Takımın daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizen Bünyamin, "Rakibimizden daha fazla mücadele etmeli ve koşmalıydık. İyi bir savunma performansı gösterdik ve galibiyeti hak ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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