Beşiktaş Nuri Şahin'le anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Beşiktaş Nuri Şahin'le anlaştı

Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund teknik ekibinde görev alan Nuri Şahin ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin ile yapılan görüşmelerin ardından prensipte anlaştı.

Siyah-Beyazlı ekip, yeni sezonda Şahin'i takımın başına getirme hazırlıkları içinde.

Bu sezon Beşiktaş'ta kritik anlarda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe'nin geleceği de netleşti.

Kulüp, Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte Topraktepe'yi de teknik ekipte tutmayı planlıyor.

Ayrıca, Siyah-Beyazlı kulüpte Samet Aybaba'nın görevine devam etmesi beklenirken, Ümraniye tesislerinde görev yapacak yeni bir sportif direktörün de takıma katılacağı bilgisi alındı.

Hasan Arat daha önce katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

Sergen hocam da Şenol hocam da Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Burada bir ayrışmaya gidilmesini doğru bulmuyorum.

Ben, iki hocanın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım.

Nuri Şahin de çok kıymetli bir değer.

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