Beşiktaş öldü öldü dirildi. Son anda galibiyeti buldu

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Beşiktaş öldü öldü dirildi. Son anda galibiyeti buldu
Beşiktaş sahasında Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı

Siyah-beyazlıların gollerini 7’de Colley 65’te Rashica 90+7’de ise Joe Worral kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 5’te Olowoyin ve 68’te Emirhan’dan geldi.

Fernando Santos’un ayrılığı sonrası takımın başına geçen Serdar Topraktepe 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Bu skor ile birlikte Beşiktaş 54 puana yükselirken Rizespor 49 puanda kaldı.

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