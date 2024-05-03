Beşiktaş öldü öldü dirildi. Son anda galibiyeti buldu

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı

Siyah-beyazlıların gollerini 7’de Colley 65’te Rashica 90+7’de ise Joe Worral kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 5’te Olowoyin ve 68’te Emirhan’dan geldi.

Fernando Santos’un ayrılığı sonrası takımın başına geçen Serdar Topraktepe 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Bu skor ile birlikte Beşiktaş 54 puana yükselirken Rizespor 49 puanda kaldı.