Beşiktaş puanı son anda kurtardı. Hatayspor neye uğradığını şaşırdı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve kıran kırana geçen maçta siyah-beyazlılar son dakika golü ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı kurtardı.

,Beşiktaş'ın gollerini 50. dakikada Gedson Fernandes ve 90+7'de penaltıdan Aboubakar attı. Hatayspor'un gollerini ise 27. dakikada Massanga ve 55. dakikada Dele-Bashiru kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Beşiktaş 56 puanla 5. sırada kalırken Hatayspor 38 puanla 17. sıraya yükseldi.

Beşiktaş taraftarının maç öncesinde yapılan 19 Mayıs koreografisi ve rakip futbolcuları alkışlamak için tribüne davet etmeleri ile gönülleri fethetti.