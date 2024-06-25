Beşiktaş Rafa Silva transferini açıkladı

Gabriel Paulista transferi ile transfer sezonuna giriş yapan Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ikinci hamlesini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar son olarak Benfica forması giyen 31 yaşındaki Rafa Silva’yı kadrosuna kattı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Beşiktaş yönetimi Rafa Silva ve Hüseyin Yücel’in uçakta çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Transfere dair detaylar henüz açıklanmazken Portekiz basınında çıkan haberlere göre anlaşma 3 yıllık olacak ve yıldız golcü yıllık 6 milyon Euro kazanacak.