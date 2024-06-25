Beşiktaş Rafa Silva transferini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Rafa Silva transferini açıkladı

Son olarak Benfica forması giyen Rafa Silva Beşiktaş ile anlaştı.

Gabriel Paulista transferi ile transfer sezonuna giriş yapan Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ikinci hamlesini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar son olarak Benfica forması giyen 31 yaşındaki Rafa Silva’yı kadrosuna kattı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Beşiktaş yönetimi Rafa Silva ve Hüseyin Yücel’in uçakta çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Transfere dair detaylar henüz açıklanmazken Portekiz basınında çıkan haberlere göre anlaşma 3 yıllık olacak ve yıldız golcü yıllık 6 milyon Euro kazanacak.

whatsapp-image-2024-06-25-at-17-11-01-1.jpeg

whatsapp-image-2024-06-25-at-17-11-01.jpeg

İlgili Haberler
Trezeguet gitmek istedi Trabzon izin vermedi. Kriz çıktı
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Almanlar kaçacak delik aradı
Almanlar kaçacak delik aradı
Arda Güler veda etti
Belçika niye uçmadı bizim milli takım neden uçtu
Son Haberler
Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti Ekonomi
Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti
Kırkpınar'da skandal. Pehlivanlar baş kaldırdı Spor
Kırkpınar'da skandal. Pehlivanlar baş kaldırdı
Ardahan'da dağlara yansıyan ‘Atatürk silueti’ bu yıl da gözlemlendi Yaşam
Ardahan'da dağlara yansıyan ‘Atatürk silueti’ bu yıl da gözlemlendi
Fenerbahçe Süper Lig'i sallayacak golcüyü buldu Spor
Fenerbahçe Süper Lig'i sallayacak golcüyü buldu
İzmir'de orman yangını Gündem
İzmir'de orman yangını
Milyonlarca kişiden kesilen o ücret yasa dışı çıktı. Faiziyle birlikte geri alacaksınız Ekonomi
Milyonlarca kişiden kesilen o ücret yasa dışı çıktı. Faiziyle birlikte geri alacaksınız
Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı Gündem
Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı