Beşiktaş sağ bek lanetini onunla kıracak

Yeni sezonun ilk resmi maçında Avrupa Ligi ön elemesinde Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Kadroyu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar bu sezon 3 kere direkten döndüğü sağ bek transferini bitirmek istiyor.

GEÇEN SEZONU BOŞ GEÇİRDİ

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Solskjaer, Manchester United'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Brandon Williams'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu için Beşiktaş yönetiminin oyuncuyla ilk teması kurduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor.

Önceki sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Williams, Manchester United ile 2024 yazında sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024/2025 sezonunu takımsız geçirdi.

Siyah-beyazlılar, hem savunma hattını güçlendirmek hem de yerli-yabancı dengesini sağlamak adına bu transferi öncelikleri arasına aldığı belirtildi.

ÜÇTE SIFIR

Siyah beyazlılar sağ bek pozisyonu için ilk olarak Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi Samuel ile anlaşmış, ancak oyuncu tarafının isteklerinin artması nedeniyle transferden çekilmişti.

Ardından Kyle Walker Peters ile görüşen ve oyuncuyla anlaşarak İstanbul'a davet eden Beşiktaş, oyuncu tarafının pürüz çıkarması üzerine o transferden de çekildiğini açıklamıştı.

Son olarak İtalyan basınında siyah beyazlıların 26 yaşındaki Emerson transferi için Milan ile anlaştığı açıklanmış, ancak Başkan Serdal Adalı henüz anlaşmanın sağlanmadığını belirterek çalışmalara devam ettiklerini söylemişti. Emerson, Flamengo'ya imza atmıştı.