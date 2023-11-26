Beşiktaş Samsunspor deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay ilk 11'i belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Samsunspor deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.

Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Daniel Amartey ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile kart cezalısı Ante Rebic, kadroda bulunmuyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ilk 11 için kararını verdiği belirtildi. Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetoviç, Gedson, Muleka, Chamberlain, Cenk, Aboubakar

Samsunspor 11'i de şöyle:

Okan, Tirpan, Satka, Drongelen, Soner, Tait, Taylan, Emre, Holse, Ntcham, Laura

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