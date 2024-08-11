Beşiktaş Samsunspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Van Bronckhorst'tan enteresan karar

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Beşiktaş Samsunspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Van Bronckhorst'tan enteresan karar

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in yeni sezonunda ilk sınavına bugün çıkacak.

Siyah beyazlı takım teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki ilk lig maçında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ilk maçta 6 futbolcuyu kamp kadrosuna almadı.

Aboubakar, Can Keleş, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade Chamberlain Samsun'a götürülmedi.

Karşılaşmaya tarafların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennaser, Tait, Ntcham, Holse, Muja, Mariıs.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Coley, Masuaku, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.


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